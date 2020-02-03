Рыба, шпинат, капуста, морковь, картофель, орехи и семена укрепляют иммунитет и снижают подверженность организма человека инфекциям. Об этом немецкому изданию Focus заявила диетолог Ева-Мария фон Брух.

Рыба содержит укрепляющие защиту организма витамины группы В, цинк и селен. Орехи и семена богаты теми же цинком и селеном, а также медью и витамином Е. Шпинат содержит витамин A, который поддерживает здоровье слизистых оболочек. а морковь — каротиноиды, которые поддерживают иммунную систему и оказывают антиоксидантное воздействие. Капуста, особенно красная, богата селеном и витамином А, а также витамином С.

«Картофель — настоящая бомба витамина С», — отметила Ева-Мария фон Брух, добавив, что иммунную функцию организма ухудшают избыточный вес и высокое потребление жиров.

В конце декабре 2019 года, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Согласно последним официальным данным, число заболевших в Китае превысило 17,2 тысячи человек, погибших — 360 человек.

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