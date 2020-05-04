Долгое пребывание в самоизоляции иногда приводит к появление вредных привычек, рассказали специалисты.

Так, по словам врача-диетолога Александры Кириленко, самая большая ошибка россиян —ночные переедания.

Эксперт отметила, что в период стресса из-за коронавируса люди начинают заедать проблемы. Причем в рацион россияне включают не только вредные колбасы и пельмени, но еще более неполезные пиццу, фастфуд, сладости и газированные напитки.

Из-за этого у многих могут обостриться хронические заболевания.

«Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции», — цитирует Кириленко 3 мая «Вечерняя Москва».

Еще одним вредным фактором она назвала повышение интереса к спиртному на самоизоляции.

По словам медика, очень опасен образ жизни, при котором «мужчины отходят от телевизора только за пивным запасом», а женщины налегают на вино.

Врач предупредила, что в условиях трудного периода из-за эпидемии, у некоторых может не выдержать психика, и начнет развиваться алкоголизм.

Иммунолог Анатолий Устющев выразил схожее мнение, указав что переедание и чрезмерное употребление алкоголя — главные враги на изоляции.

К числе опасных вредных привычек он добавил еще длительное пребывание за компьютером.

По мнению специалиста, даже после завершения работы за компьютером многие, вместо того чтобы размяться, продолжают смотреть фильмы.

Отсутствие физической активности может увеличить риск инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний, предупредил он.

«Сколько бы вам ни было лет, пять раз в неделю вы должны потеть от физической нагрузки: зарядка, приседания, комплексные упражнения, кардионагрузки», — сказал медик.

Он также призвал россиян отказаться от курения в условиях пандемии.

4 мая профессор Антон Ершов рассказал, при каком условии сформируется стойкий иммунитет к коронавирусу, и выразил надежду, что иммунитет от COVID-19 будет сохраняться до двух лет.