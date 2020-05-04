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Режим самоизоляции призван сократить масштабы распространения коронавируса. Находясь дома, многие занимаются массой полезных дел — самообразованием, физкультурой или хобби, уделяют больше времени родным. Однако, пребывание в четырех стенах может стать причиной появления вредоносных привычек. От каких из них нужно поскорее избавляться «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Заедание проблем

По словам врача-диетолога Александры Кириленко, самая большая ошибка, которую допускают россияне, находящиеся на карантине, — это ночные переедания.

— У людей паника, под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений, дабы разрядить обстановку, они заедают проблемы, — пояснила врач. — И едят они не просто какие-нибудь пельмени, или колбасы. Люди не в себя заказывают пиццы, фаст-фуды, напитки газированные. Все это затем заедается огромным количеством сладостей и запивается невообразимым числом кофе, — говорит Кириленко.

Таким образом, люди, у которых имеются скрытые хронически заболевания, по словам врача, открывают дорогу для их более яркого проявления.

— Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероз, деменции. Да и собственно говоря, сахар и сладости — это путь к раннему старению.

Эксперт отметила, что наравне с перееданием можно отметить и рост влечения среди самоизолированных к спиртному.

— Ладно праздники, когда пригубить рюмку-вторую — дело обычное. Но, когда алкогольные застолья продолжаются неделями. Мужчины отходят от экранов телевизоров и компьютеров только, чтобы сходить за очередным пивным запасом — это тревожный признак. Женщины тоже недалеко ушли: вино, пуарэ и иные вкусные алкосодержащие напитки, припрятаны у каждой второй, — сообщила эксперт.

Специалист заверяет, это очень опасный период для тех, кто находится в завязке. Так как в тяжелой эмоциональной ситуации, у многих, по ее словам, не выдерживает психика, и срыв в этом случае неизбежен.

— Если даже нет запасов, то человек, который любит залить за воротник, начнет опустошать флаконы с духами, лишь бы успокоиться.

Движение — жизнь

Врач-иммунолог Анатолий Устющев согласен, что чрезмерное употребление алкоголя и переедание — два главных врага для граждан на самоизоляции. Однако третьей не менее пагубной привычкой он считает долгое сидение за компьютером.

— Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и по идее, не плохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять свое тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и уже переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ, — заметил врач.

Обездвиженность и отсутствие физических упражнений увеличивают риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней.

— Сколько бы вам не было лет, пять раз в неделю вы должны потеть от физической нагрузки: зарядка, приседания, комплексные упражнения, кардионагрузки, — сказал медик.

Обязательно на самоизоляции нужно забыть о курении, утверждает специалист.

— Посмотрите, сколько молодежи подключены к аппаратам ИВЛ? А все это из-за того, что многие из них курильщики. Хотя мы помним, что до недавнего времени считалось, что в группе риска только пожилые люди, — акцентировал Устющев.

Курение облегчает проникновение инфекции в легкие. По словам врача, в России сегодня курящих среди молодежи в возрасте от 20 до 29 лет примерно в десять раз больше, чем курящих стариков.

Чтобы домашний режим протекал в безопасном формате, эксперты рекомендуют спать не меньше 8 часов в день, правильно питаться, обязательно сохранять физическую активность, заняться любым хобби, которое способно отвлечь внимание от негатива.

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