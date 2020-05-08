Очень важно носить медицинскую маску правильно, иначе она может даже нанести вред здоровью, заявила «Вечерней Москве» врач-терапевт Анна Шельпакова.

Инфекция может проникнуть в слизистые оболочки, если спустить маску на шею или подбородок, так как внешняя её сторона может соприкоснуться с внутренней.

Маску можно брать только за петли, предварительно продезинфицировав руки, подчеркнула она.

Предупредила Шеплякова и о том, что обработка медицинского изделия спиртом или эфирными маслами является грубой ошибкой. Это может вызвать ожоги слизистой. Перед использованием маски можно обработать нос антисептиком или противовирусной мазью, добавила она.

Существуют множество средств индивидуальной защиты, среди масок лучше выбирать с фиксаторами для носа, они плотно прилегают к лицу и не пропускают воздух, заметила врач.

Одноразовую маску можно носить не более двух часов, после чего её необходимо выкинуть. Если ткань стала влажной нужно поменять средство защиты, отметила терапевт.

Если одна сторон изделия имеет цвет, то она должна оказаться снаружи. Использованную маску, перед тем как выбросить, требуется положить в отдельный пакет, напомнила врач.

В свою очередь, врач-эксперт Тимур Пестерев в комментарии «Москве 24» отметил, что можно использовать и многоразовые тканевые маски, из тоже следует носить не более двух часов. После снятия такое изделие следует убрать в герметичный контейнер, а дома замочить в дезинфицирующем растворе, постирать и погладить.

Что же касается перчаток, то эксперт не надо обрабатывать латексные перчатки спиртовыми антисептиками, а также во время пандемии можно носить и сразу две пары перчаток, чтобы при снятии их не коснуться кожей рук зараженных поверхностей.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил в интервью радио Sputnik, что в весенний период стоит носить с собой запасные медицинские маски, так как в случае дождя маска намокнет и потеряет защитные свойства.

6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.