Ученые нашли новый индикатор риска скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Согласно исследованию, опубликованному в журнале ESC Heart Failure, на это может указывать размер зрачка.

Как следует из отчета, врачи наблюдали за группой из 870 человек, которых позже разделили на пациентов с большими и маленькими зрачками. За испытуемыми наблюдали в течение последующих двух лет.

Как выяснилось, страдающие сердечной недостаточностью с маленькими зрачками умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше. Помимо этого, почти с 50-процентной вероятностью они попадали в больницу снова, тогда как пациенты с большими зрачками возвращались туда в 28 процентах случаев.

«Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью», — следует из выводов ученых.

Врачи напоминают, что обследование зрачка уже активно используется при диагностике состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и другими. Отмечается, что поиск надежных неинвазивных методов определения рисков, связанных со здоровьем, является одной из важнейших задач для медиков.