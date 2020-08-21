Шокирующий инцидент произошёл в Курской области. Женщина очнулась в морге после того, как медики констатировали её смерть.

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81-летняя россиянка после проведённой операции в сознание так и не пришла. Пульс не прощупывался, медики сочли её умершей. Однако через несколько часов она очнулась в больничном морге.

Пенсионерку срочно увезли в облбольницу, но спасти её не удалось. Комитет здравоохранения продолжает проверку в райбольнице.

— Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении администрации Курской области.

Как уточнили в правительстве региона, женщину из морга увезли в областную клиническую больницу (раньше она лечилась в районной). Ей снова сделали операцию. После этого ее состояние ненадолго улучшилось, однако пенсионерка не выжила. С каким именно диагнозом она попала в клинику, в администрации не уточнили.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, первоначально женщину доставили в медучреждение с болями в животе, врачи обнаружили у нее непроходимость кишечника, а затем опухоль и метастазы. После операции пациентку пытались реанимировать, однако у нее отсутствовали дыхание и пульс.

По словам адвоката Сергея Межевитина, семья пожилой женщины обратится в суд.

— Они намерены добиваться справедливости, потому что считают, что люди не должны приходить в себя от наркоза в морге, это неправильно, — сказал юрист.

Родственники будут добиваться компенсации как физического ущерба, так и психически-нравственных страданий, добавил он.