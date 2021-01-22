По данным китайских ученых, наличие антител не может гарантировать защиту от заражения COVID-19. Они были вынуждены признать вторичные случаи коронавируса у более 270 человек.

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Ранее исследование, которое провели британские специалисты, показало, что переболевшие коронавирусом нового типа приобретают иммунитет как минимум на пять месяцев, но при этом могут остаться разносчиками заболевания.

Оказалось, что повторное заражение вызывается новым вариантом коронавируса со структурой генов, отличной от изначального. Подчеркивается, что временной отрезок между избавлением от болезни и повторным заражением составлял не изначально заявленные 5-6 месяцев, а от девятнадцати дней.

Число погибших от коронавируса в мире к весне 2021 года может составить 5 млн человек, сообщается в прогнозе о глобальных последствиях пандемии COVID-19 в 2021 году.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России может появиться свой штамм коронавируса, как это произошло в Великобритании и ЮАР. Он указал, что такая мутация, скорее всего, уже существует, но пока официально не выявлена.

Вакцинация стартовала в России в начале декабря прошлого года. Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V». Сделать прививку могут граждане от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний.