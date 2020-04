View this post on Instagram

Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области. Как я уже вам говорил, к сожалению, этого невозможно избежать. Более 80% пациентов с коронавирусом — бессимптомные. Принимая людей, которым нужна экстренная помощь, медики не сразу могут определить, несут ли они опасность с точки зрения распространения новой инфекции. Один из последних потенциально опасных случаев произошел в Уральском институте кардиологии. Еще 12 апреля туда были направлены три пациента из городской больницы №1, где впоследствии была зафиксирована вспышка коронавируса. Всем троим было необходимо провести неотложные операции. Никаких признаков респираторных заболеваний у них не было. Но вчера сначала у пациента кардиоцентра, а затем и у переведенного из городской больницы появились признаки ОРВИ. Сейчас оба переведены в инфекционное отделение Верхнепышминской больницы, где они будут обследованы на коронавирус. В кардиоцентре составлены списки контактных лиц, которые также пройдут диагностику. Помимо ситуации в кардиоцентре, уже подтвержденные случаи коронавируса есть в других больницах, расположенных в Екатеринбурге: №1, №40, №20, №14 и в “Новой больнице”. Также случаи у врачей и пациентов зафиксированы в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ. В зависимости от ситуации отделения или больницы целиком закрыты на карантин, составлены списки контактных лиц, которые также проходят обследования. Каждый день у нас появляются новые случаи. Но это единственно возможный сценарий развития ситуации, через который сейчас проходят все страны мира. Единственное, что мы можем сделать — минимизировать, насколько это возможно, количество людей в больницах. Чем меньше там пациентов, тем больше надежды, что врачи справятся, а медучреждения не будут перегружены. Поэтому в очередной раз призываю отнестись с пониманием к ограничительным мерам, которые сейчас введены в регионе. Впереди майские праздники, нужно ответственно отнестись к происходящему, ограничить выезды за город и, конечно, встречи даже с родными и близкими.