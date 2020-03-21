Ведущие российские эксперты-флебологи в ходе онлайн-конференции рассказали о самых эффективных способах борьбы с заболеваниями вен и провели показательные манипуляции. За ними в прямом эфире наблюдали около 100 медиков из России и других стран. Мероприятие под названием «Современные методы лечения в области флебологии: от эстетических проблем до серьезных осложнений» провела 21 марта Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

До сегодняшнего дня в России подобных научно-образовательных мероприятий для врачей в новых условиях ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции, не проводилось

Конференция по флебологии прошла при поддержке компаний Biolitec AG и Alma Lasers, она стала девятым мероприятием имиджевого научно-образовательного проекта Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» и первым, которое прошло полностью в онлайн-формате.

В Международном медицинском центре «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге собрались только спикеры конференции — ведущие эксперты в области хирургии и флебологии. «Благодаря современным телемедицинским технологиям слушать их выступления и наблюдать за показательными операциями, принимая участие в дискуссиях, смогли на безвозмездной основе практикующие врачи из 20 регионов России, а также Казахстана, Латвии и Украины», — говорится в релизе, поступившем в «Известия».

В ходе конференции медики обсудили самые эффективные методы лечения варикозной болезни. По статистике, от варикоза страдает более 40% взрослого населения России. Нередко люди воспринимают его только как косметическую проблему, но на самом деле это серьезная болезнь, осложнениями которой могут стать тромбофлебит и тромбоз глубоких вен, способные привести к внезапной смерти.

«Очень важно не откладывать до последнего, а сразу обратиться к врачу. Современные методы оперативного лечения варикозной болезни позволяют решить фактически любые проблемы с венами. Задача врачей-флебологов вовремя предотвратить развитие заболевания и исключить жизненноугражающие риски, сделав всё возможное, чтобы венозная болезнь для пациента стала исключительно эстетической проблемой», — отметила врач-хирург, флеболог ММЦ «СОГАЗ» Светлана Чеканина.

Фото: пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

В Санкт-Петербурге только два врача — Матвей Париков и Светлана Чеканина — обладают сертификатом, позволяющим выполнять процедуру CLaCS, которая только начала активно применяться в России. В нашей стране всего лишь 12 специалистов используют этот передовой метод лечения пациентов в соответствии с авторской методикой известного бразильского профессора Казуо Мияке (Kasuo Miyake).

По мнению медиков, именно эта современная технология дает возможность устранить эстетические проблемы при варикозной болезни эффективно и абсолютно безопасно.

«Все новые методы, используемые в современной флебологии, направлены на то, чтобы качество жизни пациента ни на день не менялось — они не требуют реабилитации и позволяют сразу вернуться к работе и привычному ритму движения в мегаполисе», — рассказал ведущий специалист Инновационного сосудистого центра СПб, член правления Балтийского общества флебологов Матвей Александрович Париков.

В ноябре 2019 года врачи группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» вместе с немецкими коллегами провели показательную операцию в рамках 28-го научного симпозиума по малоинвазивной медицине в Гамбурге. Для проведения сложной и редкой операции в одну из ведущих клиник Германии были приглашены российские врачи.