Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о решении прекратить работу в больнице Дашт-э-Барчи в Кабуле после произошедшей в мае атаки на родильное отделение.

«Врачи без границ» вынуждены объявить о прекращении своей деятельности в больнице района Даште-Барчи в столице Афганистана Кабуле. Это решение принято после жестокого нападения на родильное отделение 12 мая, когда целенаправленно были убиты 16 матерей. В ходе атаки погибли акушерка «Врачей без границ», двое детей 7 и 8 лет, а также шесть человек, находившихся там в это время» , — говорится в пресс-релизе, полученном РИА новости.

«Это решение было принято с пониманием того, что хотя нет никакой информации о нападавших или мотивах убийства, матери, младенцы и медицинский персонал были целенаправленно выбраны объектами нападения и подобные атаки могут повториться в будущем», — отметили в организации.

Ранее в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. В результате нападения на больницу погибли 24 человека, как минимум 20 были ранены.

Также произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар.