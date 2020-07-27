Закрытие гуманитарного перехода на северо-западе Сирии представляет угрозу для жизни миллионов людей, заявил Mpravda.com в понедельник представитель отделения международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) на Ближнем Востоке Ахмед Фадель.

В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию ранее использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции — «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям». Мандат этих КПП истек в пятницу 10 июля. Позже Совбез ООН принял резолюцию Бельгии и Германии, продлевающую на год работу одного КПП на сирийско-турецкой границе. Бельгия и Германия изначально настаивали на сохранении двух КПП, но в итоговом варианте согласились на продление лишь одного КПП «Баб-эль-Хава» — на год (до 10 июля 2021 года), как ранее предлагала Россия. При этом Москва выступает за поэтапное сворачивание самого механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи, Сирия и Россия заявляют, что она должна теперь доставляться через Дамаск.

«Врачи без границ» не участвуют в этом трансграничном механизме, поскольку мы не являемся партнером ООН, и наши операции проводятся независимо от этой резолюции. При этом закрытие одного из двух переходов… будет оказывать повышенное давление на систему доставки помощи и оказывать негативное влияние на миллионы людей, живущих в регионе», — заявил Фадель.

Гуманитарная организация считает, что после закрытия одного из двух трансграничных переходов для доставки помощи, содействие гуманитарному доступу в Сирии крайне необходимо для адекватного реагирования на продолжающийся кризис в области здравоохранения в стране.

По словам Фаделя, в настоящее время нехватка компетентного медицинского персонала является одной из основных проблем на северо-западе Сирии, поскольку человеческие ресурсы в области здравоохранения были очень ограничены даже до пандемии коронавируса.

В связи с тем, что работа сектора здравоохранения подорвана годами войны и тяжелой гуманитарной ситуацией на местах, в Сирии по-прежнему крайне необходимы людские ресурсы, поскольку многие врачи покинули раздираемую войной страну, отметил Фадель.