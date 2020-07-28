Более масштабная вспышка коронавируса может в кратчайшие сроки создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения Сирии, сообщил Mpravda.com представитель отделения международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) на Ближнем Востоке Ахмед Фадель.

Он отметил, что усугубление ситуации с COVID-19 может привести к сбоям в оказании регулярных медицинских услуг другим пациентам.

«Уязвимость системы здравоохранения в северной Сирии подразумевает, что более крупная вспышка COVID-19 в скором времени создала бы чрезвычайную нагрузку на существующие (медицинские — ред.) учреждения и привела бы к тому, что не только люди с COVID-19, но и все пациенты с другими заболеваниями получали бы еще меньше ухода, чем сейчас», — заявил Фадель.

Он сообщил, что в северной Сирии наблюдается острая нехватка средств общего медицинского назначения, необходимых как для лечения инфицированных COVID-19, так и других пациентов. Связанные с пандемией меры уже повлияли на доступность медицинского обслуживания, особенно в таких местах, где сохраняется напряженность, отметил он.

Другими негативными факторами, по словам Фаделя, являются сложная экономическая ситуация и низкие показатели охвата вакцинацией в стране, что может спровоцировать вспышки таких заболеваний, как корь.

Представитель отделения MSF добавил, что особенно тяжелая ситуация сложилась в лагерях беженцев. Он также подчеркнул, что санкции США в рамках закона «Цезарь», вступившего в силу в июне, еще больше подрывают экономику страны.

Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как «Цезарь», в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.