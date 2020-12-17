Американцу Филиппу Певену из Детройта, штат Мичиган, сейчас 104 года. Он прожил интересную и очень насыщенную жизнь, особенно если учитывать то, сколько детей он оставит после себя.

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Певен работал семейным врачом более сорока лет. Всё это время он был донором спермы и в результате стал отцом примерно 9 000 детей. Точную цифру, наверное, не знает никто. Врач называет себя пионером оплодотворения, так как начал свой путь в 1947 году. Он искренне хотел помочь женщинам стать матерями, но и подумать тогда не мог, что однажды появятся технологии, которые смогут указать на его отцовство.

Одна из биологических дочерей Певена, Джейми Холл, захотела узнать о своих корнях, когда ей исполнился 61 год. Женщина сдала ДНК-тест. Она нашла не только своего родителя, но и многочисленных братьев и сестёр по отцу. Наверняка, Холл очень удивилась, когда узнала, сколько у неё на самом деле родственников.

Женщина рассказала журналистам, что Филипп Певен указан в их документах как акушер. Она встретилась с отцом, и он обрадовался. По словам Джейми Холл, Певен назвал их встречу «настоящей сказкой» и сказал, что подумать не мог, что однажды всё тайное станет явным.

Тест на отцовство можно сделать во время беременности, и самый безопасный способ сделать это – провести неинвазивный тест на пренатальную ДНК. Нужен только образец крови от матери и обычные мазки с внутренней поверхности щеки от предполагаемого отца.