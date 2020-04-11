Готовность системы здравоохранения России противостоять коронавирусной инфекции, на основе статистики смертей, оценил главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

«Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям», ― заявил врач в своем Telegram-канале.

Мясников сравнил статистику России и Германии.

«Все говорят о «германском чуде» и молчат про русское, а ведь в Германии 2,8 тыс. умерших на 82 млн населения, притом, что в России меньше 100 на 146 млн», ― приводит слова эксперта «РИА Новости».

Также по мнению специалиста, в России смертность от COVID-19 намного ниже, чем от гриппа, а во многих странах мира «с удивлением узнали, что аппаратов ИВЛ и индивидуальных защитных средств в нашей стране больше, чему них».

Мясников подчеркнул, что не стоит расслабляться — распространение болезни могут остановить люди, принимая все возможные меры. Врачи, по его словам, лечат болезни, но не могут остановить их распространение.

«Остановить можем только мы сами, принимая все меры, что бы не заражать друг друга», ― заключил Мясников.Ранее ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что согласно наиболее оптимистичному прогнозу эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня,

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 11 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек, 106 пациентов скончались, 1045 выздоровели.