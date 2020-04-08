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Водка не только не помогает бороться с вирусами, но и способствует их проникновению в организм. Такое заявление сделал врач-терапевт и пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, алкоголь разрушает иммунитет, который помогает организму противостоять болезни. Поэтому люди, которые употребляют алкогольные напитки, имеют большую вероятность заразиться чем те, кто ведет здоровый образ жизни.

Также водку лучше не использовать для дезинфекции рук, заявил врач. Этот напиток не убивает вирусы и сушит кожу. От этого на руках появляются трещины, через которые инфекция легко сможет проникнуть в организм.

Чтобы дезинфецировать руки, достаточно просто часто мыть их с мылом. После этого можно сбрызнуть их туалетной водой.

— Достаточно просто помыть руки мыльной водой, и никакой вирус на них не сохранится. Ну, если есть туалетная вода, то при крайней необходимости можно ей сбрызнуть, освежить, так сказать, — рассказал Карабиненко «Взгляду».

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