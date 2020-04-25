Врач Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Об этом сообщается в субботу, 25 апреля, на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, работал в этом медучреждении более 20 лет.

В последние несколько дней он находился в Боткинской больнице на аппарате ИВЛ и ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, искусственное насыщение крови кислородом).

«У Сергея Леонидовича — подтвержденный тест на COVID-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, в Боткинской больнице Петербурга находится 121 медицинский работник, заразившийся коронавирусом, трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в субботу сообщалось, что тест на коронавирус оказался положительным у 11 сотрудников скорой помощи в Находке.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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