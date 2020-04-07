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Доктор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Всеволод Шурхай дал объяснения в Тверской межрайонной прокуратуре после публикации в СМИ его заявлений о том, что в центре не хватает средств профилактики коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила адвокат врача Татьяна Молоканова.

«Сегодня мы с моим доверителем посетили Тверскую межрайонную прокуратуру, где дали объяснения по поводу слов Шурхая в СМИ о нехватке термоэлементов, масок и иного оборудования. Следует отметить, что он давал интервью одному СМИ, а слова его, которые и стали поводом для прокурорской проверки, появились в другом», — сказала она.

По словам Молокановой, еще до публикации интервью врача он лично написал заявление в прокуратуру по поводу того, что в больнице не хватает средств профилактики от инфекции, однако по нему проверку так и не начали.

«Как нам сказали сегодня, его потеряли», — отметила Молоканова.

Ранее сообщалось, что Тверская межрайонная прокуратура начала проверку ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко" после интервью врача-нейрохирурга Всеволода Шурхая. Его вызвали в надзорное ведомство для дачи объяснений.

24 марта издание "Настоящее время" опубликовало материал, в котором Шурхай рассказал журналистам, что работает в научно-консультативном отделении Центра нейрохирургии имени Бурденко в Москве и часто принимает пожилых пациентов. По словам медика, в его отделении врачам не хватает масок-респираторов и нет ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух, хотя по распоряжению главного санитарного врача Москвы столичные больницы должны быть обеспечены как лампами, так и другими средствами защиты. Кроме того, отметил доктор, сотрудникам отделения предложили измерять себе температуру ртутным градусником — единственным на отделение из 40 человек.

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