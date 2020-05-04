В мире есть немало инфекций и заболеваний, которые опаснее, чем COVID-19, напомнил иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Конечно, помимо COVID-19 в мире есть и много других опасных заболеваний и это не обязательно инфекционные болезни. Напомню, что на первом месте стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, также высокая смертность связана с онкологическими заболеваниями, в частности, с раком легкого, и, конечно, инфекционные заболевания также являются зачастую причиной смерти», — рассказал Крючков 3 мая в интервью «Комсомольской правде».

Он спрогнозировал, что летальность у пациентов с коронавирусной инфекцией составит в среднем по миру 2%.

Кроме того, Крючков сопоставил статистику смертности от коронавируса и ротавирусной инфекции. Он отметил, что ротавирус, преимущественно, проблема стран с теплым климатом и Россию это затронет в меньшей степени.

Врач подчеркнул, что в мире существуют и другие опасные инфекции, но от многих из них можно защититься.

На прошлой неделе врач Александр Мясников заявил, что человечество столкнется с эпидемиями более серьезными, чем в случае с коронавирусом.

20 апреля замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов отметил, что пандемия новой коронавирусной инфекции масштабна, но Эбола была страшнее.