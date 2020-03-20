Врач городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников сравнил рак и новый коронавирус по опасности для человека. Мнение специалиста опубликовало издание «Слово и дело» в пятницу, 20 марта.

По мнению врача, страшнее рак.

«Коронавирус — это ОРЗ в принципе. У обычного человеческого коронавируса, если он вызывает пневмонию у пожилых людей, смертность составляет 10%», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Ранее 20 марта Мясников выразил мнение, что пандемия коронавируса в мире прекратится уже к середине апреля. Однако осенью вероятна вторая волна заболеваний. При этом он критично отозвался о панике вокруг COVID-19, отметив ее необоснованность. По словам специалиста, вспышки различных вирусов бывают каждую зиму.

Вспышка СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-CоV-2, впервые была зарегистрирована в конце прошлого года в Ухане. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.