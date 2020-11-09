По словам директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова, есть люди с врожденной защитой от COVID-19. Вероятно, отметил медик, существуют генетические факторы, способные предотвратить заражение.

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Ранее в Роспотребнадзоре тоже отметили, что определенные генные мутации могут препятствовать заражению COVID-19.

Врач-педиатр Евгений Комаровский, в свою очередь, отмечал, что есть люди, которые никогда не заразятся коронавирусом. По его словам, они имеют врожденный иммунитет и «просто не болеют».

Напротив, некоторые люди могут заразиться не один раз. Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что на повторное заражение коронавирусом влияет ослабленный иммунитет. При этом повторная инфекция может оказаться, «более тяжёлой, чем первая».

Ученые, как иностранные, так и российские, признают, что сейчас ничего точного мы о коронавирусе сказать не можем. Вопросов больше, чем ответов. Почему часть людей болеет без симптомов? Почему подавляющее большинство детей переносит болезнь очень легко? Почему пожилые люди с хроническими заболеваниями выздоравливают, а молодые и здоровые могут «сгореть за несколько дней? Когда появится коллективный иммунитет?

В России третий день подряд выявляют более 20 000 случаев заражения. Всего, по данным штаба, в РФ болеют 419 378 человек. Многие страны ввели повторный карантин, однако в России, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация находится под контролем, и потребности в серьезных ограничительных мерах нет.