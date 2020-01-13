Ортопед-травматолог Константин Терновой предположил, из-за чего модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна квартиры в Москве, и оценил характер ее травм.

По словам специалиста, диагнозы девушки соответствуют падению с третьего — четвертого этажа.

Как ранее рассказала представитель модели, у нее зафиксировали сотрясение мозга, ушиб легких, а также переломы бедра и костей таза. При этом Ксения не помнит, что с ней произошло.

«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка «приложения» — он бьется головой о поверхность», — пояснил Терновой в беседе с «Пятым каналом» 12 января.

Врач отметил, что выпившие люди зачастую любят подышать воздухом и в результате выпадают из окна. Однако алкогольное опьянение расслабляет мышцы и своеобразно защищает от тяжелых травм. Тем не менее свидетельств того, что Пунтус была пьяна, нет.

Инцидент с Пунтус произошел 11 января. По данным СМИ, модель в компании молодого человека и друзей проводила время в баре, а по приезду домой, выпала из окна. Плачущую девушку обнаружил дворник, который и вызвал «скорую».