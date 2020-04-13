Ситуация с распространением коронавируса в Москве парадоксальна из-за поведения москвичей, заявил 13 апреля президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Специалист указал, что жители столицы стали меньше соблюдать самоизоляцию, что в итоге привело к всплеску заболеваемости COVID-19.

По словам Ачкасова, в начале россияне в целом соблюдали рекомендации и демонстрировали солидарность и дисциплинированность в вопросе мер по предотвращению распространения коронавируса.

«Индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается», — сказал медик в эфире канала «Россия 1».

Он указал, что снижение индекса обратно пропорционально числу зараженных коронавирусом. Кроме того, как следствие растет и количество умерших от вируса.

«Это вообще парадоксальная ситуация», — добавил эксперт, отметив, что серьезными последствиями вплоть до фиброза легких грозят даже легкие формы COVID-19.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом в стране.

Глава государства указал, что увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев тяжелого протекания болезни. По его словам, определяющими станут ближайшие недели.

В настоящее время в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам можно покидать дома в случаях острой необходимости: за обращением в медучреждение, при походе в магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор.

Врачи не раз указывали, что соблюдение изоляции позволит взять под контроль эпидемию.

По состоянию на 13 апреля в России было выявлено 18 328 случаев заболевания коронавирусом.