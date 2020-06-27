Гастроэнтеролог Алексей Парамонов в разговоре с «АиФ» развеял популярные мифы о вреде и опасности черного чая. Он отметил, что, несмотря на то, что в черном чае кофеина почти столько же, сколько и в кофе, вреда для гипертоников нет от них, в долгосрочной перспективе данные напитки даже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также неправдой является предубеждение, что чай нельзя смешивать с молоком. Это не так. Угрозы для системы пищеварения от этого напитка не будет, разве что для людей с непереносимостью лактозы.

Также есть миф, что зеленый чай лучше черного помогает сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. На самом деле полезны оба напитка, эффекта от них примерно одинаковый. Кроме того, существует миф о том, что для мужчин в некотором смысле может быть опасен чай с мятой. Парамонов отмечает, что все это неправда.