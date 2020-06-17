Мороженое и холодные напитки могут быть опасными в жаркие дни. Об этом рассказала «РИА Новости» в среду, 17 июня, врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Охлажденные напитки и мороженое в жару провоцируют тонзиллиты и фарингиты, они не утоляют жажду и только ухудшают состояние организма, предупредила специалист.

«Организм тратит энергию на согревание воды в желудочно-кишечном тракте», — пояснила медик.

Лучшими утоляющими жажду средствами она назвала теплый чай и компот без сахара.

Ранее в этот же день сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян рассказала об вреде окрошки для людей с заболеваниями желудка. По ее словам, квас и кефир являются полезными заправками для этого блюда, но людям с заболеваниями ЖКТ лучше отдать предпочтение кисломолочному продукту и не класть в суп редиску.