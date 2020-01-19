Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о случаях, когда минеральная вода может навредить и стать причиной заболеваний.

По словам специалиста, минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые. Все они отличаются по уровню концентрации солей. Кроме того, можно выделить кислые и щелочные воды, в них различаются водородные показатели — pH.

Столовую воду можно пить в больших объемах — до 2 л в сутки, рассказала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Лечебную минералку следует употреблять исключительно по медицинским показаниям. Как правило, ее прописывают при болезнях кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей и подагре, рассказала врач. Она добавила, что щелочные воды, в которых показатель pH превышает семь моль на литр, применяются при повышенной кислотности. Их назначают при гастрите, язве и некоторых других болезнях.

«Бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках», — предупредила врач.

По ее словам, чрезмерное употребление такой воды может привести к превышению содержания кальция в крови — гиперкальциемии. Она усиливает свертываемость крови, что приводит к образованию тромбов. Это может стать причиной инфарктов и инсультов, объяснила врач.

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