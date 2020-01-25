Блюда из сырого мяса и рыбы могут представлять большую опасность для человека из-за высокой вероятности наличия в них личинок паразитических червей гельминтов, рассказала 25 января в интервью радио Sputnik паразитолог Елена Чернышева.

«Забудьте про отбивную с кровью — мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки», — заявила эксперт, добавив, что средняя прожарка мясных блюд также небезопасна.

Кроме того, соленая рыба без термической обработки, по словам специалиста, тоже представляет опасность, поскольку неизвестен способ ее приготовления. При недостаточной заморозке в рыбе также могут сохраняться личинки, заверила Чернышева.

В числе нежелательных для употребления блюд эксперт назвала карпаччо, тартар, севиче, сало, суши и строганину.

17 января диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич заявила об опасности употребления красного мяса для здоровья человека.