Исследование гомосексуалистов Воронежа позволит определить серьезность распространения среди них ВИЧ-инфекции и своевременно назначить лечение, заявила заместитель главврача по эпидемиологии Воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом Тамара Ситник.

Ранее в социальных сетях был опубликован скриншот аукциона на портале госзакупок по организации и проведению биоповеденческого исследования «мужчин, практикующих секс с мужчинами в Воронеже», что вызвало резонанс среди пользователей.

В описании аукциона сказано, что исполнителю предстоит изучить 100 человек от 18 до 49 лет, которые ранее практиковали гомосексуальные интимные отношения. Начальная цена контракта — 248,5 тыс. рублей.

Ситник отметила, что программы по профилактике ВИЧ — международные и введены во все нормативные документы. В исследовании применяется методика, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и российской системы здравоохранения.

«Это группы, которые подвержены более высокому риску инфицирования, туда попадают, помимо данного исследования, лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, находящиеся под надзором, но не попавшие в тюрьму, лица без определенного места жительства, лица, предоставляющие сексуальные услуги за плату, мужчины, имеющие секс с мужчинами, и потребители наркотиков», — рассказала она «РИА Новости» 21 апреля.

Подобные исследования проводятся в России не менее раза в пять лет, подчеркнула собеседница агентства. Люди проходят анонимное интервьюирование по развернутой анкете о поведенческих рисках. После этого участникам исследования предлагается сдать тест на ВИЧ.

«Наше прошлогоднее исследование показало, что у нас скрытая эпидемия в этой группе есть, поэтому мы повторяем в этом году — убедиться, что действительно так. Раньше мы не имели выхода на эту группу, работали с потребителями наркотиков. Стабильно рост шел, шел по тому, что мы видели эти пять лет. И вдруг у нас пошли обращаться всё чаще и чаще мужчины, которые заразились при вступлении в однополые контакты. Их стало больше», — добавила Ситник.

В феврале в Роспотребнадзоре сообщили о росте числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России.

Отмечается, что более 50% из них старше 11 лет, 16,9% — в возрасте 8–10 лет. При этом доля подростков и молодежи среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в возрасте 15–20 лет снизилась до 0,8% по сравнению с 1,6% в 2012 году.