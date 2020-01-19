Сомнолог Алена Гаврилова перечислила правила, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить организму здоровый сон. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, перед сном не следует смотреть остросюжетные фильмы и передачи, так как из-за выброса стрессовых гормонов заснуть будет проблематично.

Также одной из самых вредных привычек является использование гаджетов перед засыпанием.

«Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», — рассказала она.

Врач добавила, что принимать пищу перед сном также нужно с осторожностью. Она отметила, что не следует переедать, однако ложиться спать голодным тоже не стоит. Гаврилова также указала, что не рекомендуется употребление кофе или крепкого чая.

При этом сомнолог подчеркнула, что на качество сна негативно воздействует и предшествующая ему интенсивная физическая нагрузка. Она пояснила, что речь идет «о походе в тренажерный зал непосредственно вечером, за четыре–пять часов до сна».

В ноябре врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов заявил, что продолжительный сон вреден для организма. По его словам, режим, в котором человек спит дольше обычного, приводит к заболеваниям.