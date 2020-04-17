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Главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко заявила, что новый коронавирус тяжело переносит не только пожилые люди, но и молодые пациенты. Об этом она рассказала в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», выпуск опубликован на YouTube.

«Вирус тяжелый, мы сейчас видим изменение среднего возраста у пациентов. Сначала мы волей-неволей перезаражали стариков, но сейчас <…> есть уже и молодые пациенты, <…> тяжело переносящие эту инфекцию, в том числе и с фатальными исходами», — подчеркнула Лысенко.

Врач отметила, что эти молодые люди очень поздно обращались за медицинской помощью

По ее словам, в группе риска также находятся пациенты с ожирением и сахарным диабетом.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в Москве умерли 29-летний и 39-летнего пациенты с коронавирусом. У них диагностировали двустороннюю субтотальную вирусно-бактериальную пневмонию с геморрагическим компонентом.

Накануне в Дагестане скончалась 27-летняя беременная женщина с коронавирусом. СМИ писали, что она не сразу обратилась к врачам.

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