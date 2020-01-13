Директор онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хана Алгюль, рассказала по каким признакам можно определить нарушения в работе поджелудочной железы. Об этом пишет Focus.de 12 января.

Так, проще всего распознать диабет. Если у пациента наблюдаются повышенная жажда, учащенное мочеиспускание и нарушение зрения, необходимо сделать ряд простых анализов крови и начать соответствующее лечение.

Панкреатит и рак поджелудочной железы характеризуются неспецифической болью.

«Поскольку орган находится глубоко в брюшной полости, за желудком и позвоночником, часто возникает боль в спине», — сообщает Алгюль. Эти симптомы легко спутать с проблемами межпозвоночного диска и др. Также могут возникать неприятные ощущения, которые ошибочно приписываются больному желудку.

Еще одним симптомом является пожелтение кожи и глазных яблок, которая возникает из-за того, что больная поджелудочная железа давит на желчный проток.

По словам врача, решающую роль в развитии заболеваний поджелудочной играет образ жизни. Среди факторов риска — избыточный вес, отсутствие физических упражнений, употребление алкоголя и курение.

Также врач отметила, что существует генетическая предрасположенность к заболеваниям поджелудочной железы.

11 января врачи рассказали, какие признаки говорят о развитии рака желудка. Так, чтобы вовремя выявить заболевание, важно регулярно проходить обследования, а также обратить внимание на такие симптомы, как появление чувства вздутия после еды, быстрое насыщение, постоянная изжога и др.