Под аллергическими реакциями могут скрываться симптомы других болезней, которые бесполезно и опасно «глушить» приемом антигистаминных препаратов. Об этом 6 апреля сайту aif.ru рассказала врач-терапевт высшей категории Елизавета Климова.

По словам специалиста, не все недуги проходят сами собой, а большинство болезней, оставленных без внимания, могут стать хроническими или привести к серьезным осложнениям.

Чаще всего за аллергию принимают атопический дерматит. Как отметила врач, это генетическое заболевание, при котором происходит нарушение синтеза белков, из-за чего нарушается защитный барьер кожи. В результате она становится сухой, возникают покраснения, шелушение и зуд. Кожа в таком уязвимом состоянии остро реагирует на любые раздражители, но обострение заболевания вызывают не аллергены. Лучшие методы борьбы с ним — это грамотный подбор препаратов и уход за кожей, а не попытки избежать встречи с аллергенами (пыль, определенные продукт питания, косметика).

Также с аллергией часто путают ринит. Главными симптомами у аллергического и инфекционного ринита являются насморк и заложенность носа. Но, как правило, аллергический ринит сопровождается обильными водянистыми выделениями из носа, частым чиханием, зудом, покраснением и слезоточивостью глаз. А если нос заложен лишь с одной стороны, выделения густые зеленые или желтые, содержимое носа часто стекает по задней стенке глотки или насморку сопутствуют повышение температуры и боль в области лица, это свидетельствует о том, что это простуда, а не аллергия.

С аллергией путают и конъюнктивит. По словам Климовой, воспаление слизистой оболочки глаз может быть вызвано и воздействием аллергенов, таких как пыльца, шерсть животных, косметика, но чаще всего его причиной становится инфекция, которая заносится в глаза грязными руками. Средства от аллергии здесь не помогут, но облегчение принесут глазные капли или мазь с антибиотиками (их следует использовать не менее 7-10 дней). Также весной случается вирусный конъюнктивит — здесь поможет только симптоматическое лечение. Специалист уточнила, что при вирусном заболевании поражается только один глаз, воспаление в котором сопровождается слезливостью.

Нередко путают с симптомами аллергии и кашель. Врач уточнила, что сухой кашель действительно является одним из симптомов аллергии, он усиливается при контакте с раздражителем (растения, животные, бытовая химия, пыль продукты), возникает внезапно и не имеет иных симптомов, сопутствующих инфекционным заболеваниям. Весте с тем, Климова подчеркнула, что в 90% случаев кашель — это симптом инфекционного заболевания, которое нельзя игнорировать. Недолеченный кашель при острых респираторных заболеваниях, например, может стать причиной пневмонии.

Также терапевт отметила, что нередко происходит обратная ситуация, когда люди годами и даже десятилетиями лечатся от разных недугов, не догадываясь, что причина их страданий — аллергия.

В феврале сообщалось, что специалисты раскрыли причины аллергии на кошек. Австралийские ученые из Квинслендского университета выяснили, что единственный известный ядовитый примат — медленный лори — выделяет схожий с аллергенным белком кошек яд. Таким образом, было установлено, что домашние кошки тоже способны выделять белки, вызывающие у людей аллергию. Делают они это для защиты от других животных или территории.