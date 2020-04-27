Заболевший человек должен менять одноразовую медицинскую маску не реже одного раза в два часа либо при первых признаках ее увлажнения, рассказала в понедельник, 27 апреля, член Совета Федерации, врач-педиатр, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

«Маску должен носить как больной человек, так и тот, который ухаживает за больным человеком. И маска необходима в местах скопления народа», — приводит ее слова «РИА Новости».

Кусайко отметила, на открытом воздухе маску носить необязательно. Однако при нахождении рядом с заболевшим ее можно надеть, чтобы не заразиться именно от него.

По поводу того, как нужно надевать и утилизировать одноразовую маску, Кусайко рассказала, что при надевании ее нужно расправить, чтобы она закрывала всё лицо, и плотно прижать к носу.

Во время ношения маски ни в коем случае нельзя к ней прикасаться руками, а снимать следует только берясь за те участки, которые прикрепляются за ушную раковину. Для утилизации маску нужно свернуть внутрь той частью, которая прилегала к лицу, завернуть в пакет и выбросить.

Для многоразовых масок лучше всего подходят такие материалы как хлопок и шифон, подчеркнула врач. Также Кусайко добавила, что многоразовую маску после использования следует замочить в мыльном растворе, постирать, погладить и отпарить — тогда она пройдет все необходимые этапы обработки.

Ранее 27 апреля сообщалось, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГO ЧC) выпустил рекомендации для граждан, в соответствии с которыми россиянам в условияx пандемии рекомендуется заходить в магазины только в защитной маске. Специалисты также рекомендуют «не касаться ртa или носa руками, которыми вы держались за корзинку или тележку» и по возможности использовать перчатки, чтобы минимизировать риск заразиться коронавирусом.