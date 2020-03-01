Симптомов коронавируса у самовольно покинувшей инфекционную больницу в Севастополе женщины нет, сообщила журналистам главный врач учреждения Инга Матяж.

Ранее главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщала, что самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирус разыскивают по решению суда. Как сообщила пресс-служба правительства региона, пациентка находилась в больнице на карантине после возвращения из Китая и получала симптоматическое лечение и необходимый объем лабораторных исследований.

«Симптомов коронавируса нет, но так обстоят дела, мы работаем по нормативным документам и инструкциям, поэтому все люди, которые прибывают из Китайской народной республики и которые имеют хотя бы минимальные признаки ОРВИ, мы обязаны изолировать и наблюдать, отбирать материал на коронавирус, чтобы избежать завоза инфекции в наше государство… В данном случае в истории болезни получен отрицательный результат», — сказала Матяж.

По ее словам, состояние пациентки было удовлетворительным, но когда ее найдут, ей предстоит повторно сдать анализы.

Матяж также назвала нонсенсом поведение женщины во время нахождения в больнице.

«Пациентка с момента поступления вела себя не совсем культурно. Она оскорбляла медперсонал, посылала на определенные буквы. Все это зафиксировано в рапортах и зарегистрировано у секретаря. И все предоставлено правоохранительным органам. Плюс ко всему в один из первых дней поступления она умудрилась еще разбить у нас в больнице стекло, то есть хулиганила», — рассказала главврач.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.

Видео дня. Более половины заболевших коронавирусом выздоровели