Употреблять в большом количество энергетики и кофе, чтобы пробудиться после сна или взбодриться – плохое решение, заявила в интервью радио Sputnik научный сотрудник факультета фундаментальной медицины, отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Также плохим решением является контрастный душ – он приводит к проблеме с надпочечниками.

Она отметила, что если человеку на рабочем месте хочется спать, то это значит, что его организм не отдохнул. А причин, почему он не выспался, может быть много – он либо поздно лег, либо он храпит, и это мешает его сну, делает его прерывистым.

Самое правильное решение – нормализовать сон, ложиться раньше. Также поможет взбодриться умеренная физическая активность – небольшая пробежка, несколько упражнений. «За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса», — отметила ученый.

Также помогает человеку употребление питьевой воды. А вместе с ним и поход в туалет, когда человек употребляет большое количество воды – он тоже помогает взбодриться.