Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева посоветовала, что нужно употреблять утром 1 января. Об этом сообщает RT.

По ее словам, лучше легко позавтракать, а потом отправиться на прогулку.

Медик также отметила, что в обед можно доесть оставшиеся салаты, а на ужин следует "не перегружать организм" и довольствоваться легкой пищей.

При этом специалист также порекомендовала совершить вечернюю прогулку или поход в гости.

«Главное — не перегружать организм лишними калориями и, конечно, больше двигаться, » — подчеркнула Савельева.

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