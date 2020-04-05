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Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, считает израильский врач Леонид Эйдельман.

«Я уверен, что хронический стресс на протяжении долгих недель, неподвижность, переедание, все это скажется, вызовет обострение хронических заболеваний, с одной стороны. С другой стороны, может случиться, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, требуется продолжение лечения, избегают посещать поликлиники и прибывать в больнице. Кроме того, мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в больницу и расплачивались очень дорогой ценой», — сказал РИА Новости Эйдельман.

"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", — добавил врач.

По его мнению, для поддержания психологического и физического здоровья пожилых людей нужно от них дистанцироваться физически, но не лишать социальных контактов.

«Я очень возражаю против определения «социальное дистанцирование». Я считаю, что дистанцироваться надо физически, а не социально. Надо особенно пожилым людям поддерживать контакты. Люди, которые приходят к пожилым, должны сохранять дистанцию и должны носить маски, чтобы их не заразить, но изолировать от социального контакта пожилых людей — это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось, и психологическое, и физическое», — считает Эйдельман.

Врач также напомнил о необходимости больше двигаться, насколько это позволяет пространство, а для борьбы со стрессом "найти хобби, отвлекающие занятия и понять, что эта болезнь в подавляющем большинстве случаев не смертельная, ей болеют в лёгкой форме, за исключением группы риска".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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