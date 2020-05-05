Особенно осторожными во время пандемии коронавируса следует быть людям, страдающим бронхиальной астмой. Такое заявление сделал в интервью «РИА Новости» главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус», — сказал он.

По мнению специалиста, астматикам, а также людям с другими хроническими заболеваниями, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, держать социальную дистанцию и носить маски.

Пациентам с бронхиальной астмой следует продолжать принимать предписанные лекарства.

Кроме того, все такие больные должны иметь письменный план действий при астме с инструкциями, содержащий информацию о препаратах, индивидуальные рекомендации, а также телефоны, куда обращаться при первых признаках респираторной инфекции.

Международный астма-день проводится ежегодно в первый вторник мая. Он был организован для привлечения внимания общества к проблеме бронхиальной астмы, а также для повышения осведомленности населения о заболевании, его диагностике и лечении.

3 мая специалисты МЧС дали гражданам советы по дезинфекции дома. Так, необходимо не только чаще мыть руки, но после возвращения домой стоит ополоснуть горло и лицо. Особое внимание надо уделить глазам и носу. Обувь лучше вымыть, одежду поменять на домашнюю. Обязательно мыть руки перед каждым приемом пищи. Дополнительные рекомендации: проветривание комнат и влажная уборка.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 4 мая, в мире зафиксировано более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. 250 тыс. человек скончались. Более 1,1 млн пациентов выздоровели.