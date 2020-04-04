Заместитель главврача по терапии Городской клинической больницы им. М.Е Жадкевича, кандидат медицинских наук Михаил Глотов оценил риск заражения коронавирусом во время пробежек на улице.

Он отметил, что если выйти на пробежку и на протяжении 15 минут на расстоянии 1 м бежать за человеком, у которого коронавирус, вероятность заболеть очень высокая.

Глотов призвал не забывать о важности самоизоляции.

«Как только вы выйдете на улицу и начнете бегать, появится масса озабоченных людей, которые скажут: «Я тоже хочу бегать». Начнется беготня толпой. Что будет дальше, тоже понятно», — сказал он в эфире программы Владимира Соловьева на YouTube.

В марте ученые из Массачусетского технологического института рассказали, на какое расстояние распространяется коронавирус при чихании заболевшего. Они отметили, что некоторые капли выделяемой жидкости могут находиться в воздухе несколько минут.

При этом специалисты неоднократно отмечали, что для противодействия эпидемии коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции.