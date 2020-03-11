Слишком частое (более шести-восьми раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в эфире радио Sputnik.

Кроме того, специалист опроверг тезис о том, что антисептики лучше справляются с грязью на руках, чем обычное мытье рук с мылом.

«Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает руки. Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой», — рассказал Бессмертный.

При этом специалист подчеркнул, что гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом.

Ранее в марте врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предупредил, что лечение насморка хозяйственным мылом приводит к воспалениям, начиная острым ринитом и заканчивая гайморитом.