Для защиты от коронавируса различные поверхности и рабочее место дома можно обрабатывать крепким алкоголем. Но эффективность антисептика будет выше, рассказал главный врач-инфекционист центрального административного округа города Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

В антисептиках 60% спирта, в полтора раза больше, чем в водке, и его воздействие на вирус сильнее, передает «РИА Новости».

При этом врач подчеркнул, что антисептики для обработки поверхностей нельзя использовать на коже — возможны химические ожоги.

31 марта врач-нарколог Анастасия Игнатова рассказала, что прием алкоголя внутрь не защищает от вирусов и даже, наоборот, делает организм более уязвимым. Крепкие напитки не помогут убить опасные бактерии в кишечнике, спирт лучше применять как антисептик для рук, сказала она.

По данным Worldometer на 2 апреля, в мире более 950 тыс. инфицированных коронавирусом. Более 48 тыс. человек умерли, более 202 тыс. выздоровели.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России насчитывается 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Погибли 30 пациентов.

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