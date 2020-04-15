Избежать заражения коронавирусом даже при контакте с зараженным можно благодаря местному иммунитету, рассказал 14 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский.

На своем YouTube-канале эксперт отметил, что большое число людей контактируют с заболевшими COVID-19, но сами не заражаются благодаря местному иммунитету, который подразумевает под собой защитные свойства слизистых оболочек.

«То есть на поверхности слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов выделяется слизь», — пояснил Комаровский.

Он объяснил, что в выделяемой слизи содержатся секреторные иммуноглобулины, которые могут буквально останавливать вирус при попытке проникнуть в организм.

На формирование и состояние местного иммунитета оказывают влияние разные факторы. Однако важно следить, чтобы слизистые не пересыхали и соответственно не отключался местный иммунитет.

Врач призвал соблюдать осторожность и гигиену в условиях эпидемии, но и обращать внимание на то, что если вы часто более ОРВИ, значит проблема в местном иммунитете.

20 марта врачи перечислили методы снижения риска заражения новым типом коронавируса. В частности, это необходимость поддерживать иммунитет правильным питанием, а также делать прививки от гриппа.

По словам терапевта Людмилы Лап, также важно принимать лактобактерии и ферменты. Преградой для вирусов станет и оксолиновая мазь, которой следует смазывать нос. Если ее нет, можно использовать оливковое масло.