Врачам, которые занимаются лечением зараженных коронавирусом больных, приходится работать в тяжелых условиях. Об этом в интервью НСН рассказал профессор, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

По его словам, он сам в силу возраста (Карабиненко уже 77 лет. — Ред.) не участвует в мероприятиях по обслуживанию больных COVID-19, однако общается с коллегами, которые рассказывают о своих условиях труда.

Специалист отметил, что многие работают по 12 часов без перерыва. При этом они не могут ни поесть, ни даже отойти по естественным нуждам, из-за чего им приходится использовать памперсы.

Карабиненко также прокомментировал меры, которые проводятся в стране для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Профессор отметил, что все они правильные, и заключил, что людей необходимо ограничивать от распространения инфекции.

По данным оперштаба на 20 апреля, в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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