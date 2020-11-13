Срок восстановления после COVID-19 должен составлять не менее даух-трех месяцев, сообщили российские медики.

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Даже молодым пациентам приходится восстанавливаться около месяца. Больше всего нужно опасаться пациентам, тяжело перенесшим заболевание. Если у человека есть хронические болезни, то реабилитация может занять год.

Чтобы помочь организму, нужно наладить питьевой режим, полноценно питаться, выбирая нежирную, богатую белком пищу, наладить сон, больше ходить пешком. Желательно изучить дыхательную гимнастику, она буквально возвращает легкие к жизни.

Медики призывают здраво оценивать срок возвращения на работу. По возможности, после болезни лучше уехать в санаторий.

По словам начальника Центра реабилитации ЦКБ Елены Гусаковой, для многих случаев коронавирусных больных характерна картина «полизаболевания» (присоединение другой патологии).

Ранее сообщалось, что среди долговременных последствий COVID-19 есть также осложнения, влияющие на сердечно-сосудистую, эндокринную систему и психику. Кроме того, разрушенная ткань легких может зарубцеваться, и такой след нельзя будет устранить.

Как неоднократно говорили российские медики, характерным симптомом COVID-19 является потеря обоняния. Точно определить диагноз можно только при помощи теста.

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