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Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на несколько вопросов о коронавирусе. В частности, он рассказал о том, передается ли коронавирус половым путем. Видео с ответами опубликовано на YouTube-канале специалиста.

По словам Комаровского, то, что коронавирус может передаваться половым путем, не доказано.

«Но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища», — уточнил телеврач.

Он отметил, что во время секса коронавирус легко передать в «процессе поцелуев», и уточнил, что уже в настоящее время в интернете можно найти «огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицом к лицу». Комаровский также добавил, что считает карантин удобным временем для того, чтобы организовать в стране подъем рождаемости.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала единственный надежный способ защититься от коронавируса. По ее словам, это не обычные медицинские маски, а специальные респираторы с высокой степенью защиты.

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