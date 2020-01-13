В замороженных овощах, фруктах и ягодах содержится больше витаминов, чем в свежих, благодаря технологии шоковой заморозки, при которой их полезные свойства почти не теряются. Об этом сайту aif.ru рассказал врач, кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин.

По словам специалиста, для заморозки используют самые спелые плоды, концентрация полезных витаминов или антиоксидантов в которых достигает максимума именно в период полной зрелости.

«Овощи и фрукты для продажи собирают задолго до готовности, они дозревают в дороге и за это время могут потерять больше половины полезных веществ, а витамин С — почти полностью», — подчеркнул врач.

Также эксперт указал на то, что кристаллы льда разрушают ткани ягод, благодаря чему содержащиеся в них полезнейшие антоцианы усваиваются легче. Кроме этого, свежие плоды обрабатывают консервантами, чтобы они не теряли товарный вид, а при заморозке их не применяют.

2 января сообщалось, что врач назвал необходимые зимой витамины. По словам эксперта ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктора медицинских наук Валерия Сергеева, самое эффективное действие на организм человека оказывает прием сразу всех витаминов и минеральных веществ.