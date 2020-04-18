Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о правильной дезинфекции масок в период пандемии инфекции. Ролик с видеообращением доктор опубликовал 18 апреля на своем YouTube-канале.

Как признался Комаровский, его удивляет, что люди считают необходимым кипятить или стирать защитные изделия в машинке. Для дезинфекции медицинские маски достаточно промыть с мылом.

Дефицит медицинских масок в аптеках и магазинах заставляет население использовать их многократно, хотя это и не рекомендуется, напомнил специалист. Но лучше дезинфицировать маски, чем ходить вовсе без них.

«Поэтому проще сложить маски в тазик, взять мыло или налить моющего средства, белизны, порошка взять. Замочить и постирать. Еще раз напоминаю: это одноразовые маски. Никто в здравом уме вам не рекомендует их мыть и так далее, но если это дорого, то лучше так, чем ходить без нее», — объяснил он.

Ранее, 17 апреля, специалисты МЧС назвали неэффективным ношение защитных масок на улице в условиях пандемии коронавируса. При этом в местах массового скопления людей и общественном транспорте носить маску в министерстве посчитали уместным, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometer на 18 апреля, в мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заболевания коронавирусом, скончались свыше 156 тыс. пациентов. В России заразились 36,7 тыс. человек, умерли 313 пациентов, вылечились — 3057.

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