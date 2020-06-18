Поможет ли массаж и фейсбилдинг сохранить тонус кожи лица рассказал в четверг, 18 июня, в беседе с «РИА Новости» врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

По словам эксперта, нельзя однозначно оценить воздействие массажа на сохранение молодости кожи, порой он может быть даже вреден. Прежде чем приступать к этой процедуре, нужно определить по какому типу идет процесс старения.

Специалист выделил два типа кожи: статический и деформационный. При первом типе обвисают мягкие ткани и массаж позволяет провести лимфодренаж, убрать лишнюю жидкость с лица. При втором мягкие ткани сползают вниз, и массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани, служить дополнительным каркасом, рассказал Едемский.

При этом массаж малоэффективен при морщинах и заломах, отметил дерматовенеролог. Он дает лишь временный эффект.

Устранить морщины, по мнению врача, можно «лишь используя инъекционную или аппаратную косметологию».

Если лицо достаточно худое, то есть у человека астеничный тип, лучше использовать точечные техники массажа или тот же фейсбилдинг — комплекс специальных упражнений для тренировки мышц лица, советует Едемский. Активный массаж может способствовать быстрому рассасыванию подкожной жировой клетчатки, а это плохо для подобного типа старения.

При наличии воспалений или аллергических заболеваний лучше совсем воздержаться от массажа, предупредил врач, также неправильная техника массажа может способствовать растяжению кожи, а непрофессиональный фейсбилдинг может «усугубить внешнее состояние кожи, например, птоз — опущение мягкий тканей века».

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