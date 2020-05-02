Два пациента умерли в новом инфекционном больничном комплексе в Вороновском в «новой Москве». Об этом 2 мая написал на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов.

По его словам, умерли 89-летняя женщина и 83-летний мужчина. Всего лечение в больнице проходят 203 пациента, пневмония диагностирована у всех из них. COVID-19 подтвержден у 196 больных. С кислородной поддержкой — 104 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены восемь человек.

За сутки поступили 16 пациентов, с выздоровлением выписаны 16 человек.

«Берегите себя и своих близких! От имени всего коллектива нашей больницы прошу вас остаться дома и помочь нам в борьбе с коронавирусом», — обратился к подписчикам Переходов.

Ранее в субботу главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в учреждении проходят лечение более 510 пациентов. У всех диагностирована пневмония, COVID-19 подтвержден у 304 госпитализированных.

Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. Погибли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.