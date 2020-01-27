Женщины старше 50 лет чаще всего получают зимой травмы, наиболее распространенными среди них являются перелом шейки бедра и лучевой кости в области запястья, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского, доктор медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Багавдин Ахмедов.

«Чаще всего зимой получают травмы женщины старше 50 лет — здесь играют роль несколько факторов. Прежде всего, остеопороз — снижение прочности и плотности костной ткани», — рассказал РИА Новости Ахмедов.

Он уточнил, что наиболее частым является перелом лучевой кости в характерном для этой травмы месте — там, где обычно носят часы, так как при падении человек старается себя обезопасить и инстинктивно выставляет руку, но в итоге падает на нее с упором на кисть.

Еще одной серьезной проблемой является перелом шейки бедра, от которого особенно страдают пожилые люди, подчеркнул врач. "Чтобы получить такой перелом, необязательно даже падать, его могут спровоцировать неловкие движения, спуск с лестницы и тому подобное. Важнейший момент: таких больных надо оперировать в первые же сутки, иначе прогноз может быть неблагоприятным", — пояснил Ахмедов.

По его словам, после получения травмы лучше не заниматься самодиагностикой, а как можно быстрее обращаться к врачу. Однако по некоторым признакам человек сам может заподозрить у себя перелом, например, услышав хруст или при невозможности оторвать пятку от пола, лежа на спине после травмы, отметил травматолог. При этом стоит помнить, что только врач может оценить, насколько серьезна ситуация, после проведения клинического осмотра и рентгеновского исследования, добавил Ахмедов.

Чтобы защитить себя от перелома, следует соблюдать некоторые рекомендации. "Одна из самых эффективных мер предосторожности — особенно это актуально для пожилых людей — носить с собой зонтик-трость. Такая "третья нога" может оказаться очень надежным помощником во время гололеда. И, конечно, нужно выбирать обувь с нескользкой подошвой", — уточнил специалист.

Кроме того, во время падения следует по возможности сгруппироваться — упасть на бок, подтянуть руки к лицу, приняв позу эмбриона. Для сохранения костной ткани полезно также заниматься скандинавской ходьбой, плаванием и кататься на лыжах, пояснил Ахмедов. Он добавил, что для профилактики переломов важно регулярное получение кальция из молочных продуктов и калия из сухофруктов, а вот витамины лучше принимать только по назначению врача.

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