В условиях самоизоляции вопрос о правильной покупке продуктов и их употреблении становится очень актуальным. Как правильно это сделать с наименьшим потерями для собственного здоровья рассказал в интервью «РИА Новости» профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент в области диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес.

Лучшим способом покупки, в условиях карантина, врач считает заказы онлайн. При этом лучше, если курьер оставит пакеты у двери квартиры или дома, не заходя внутрь.

Если же приходится самому идти в магазин, то лучше надеть маску и перчатки. Заменой маски может стать шарф или платок, повязанный вокруг носа и рта. Перед тем как надеть перчатки стоит обработать руки антисептиком, а после выхода из магазина аккуратно их снять, не касаясь внешней стороны и выбросить.

После похода в магазин, а также любого выхода на улицу, нужно тщательно вымыть руки с мылом, пропев «С днем рождения тебя» два раза, советует Мартинес-Гонсалес.

Что же касается непосредственно самого питания, то по мнению специалиста, в период карантина очень полезна средиземноморская диета, богатая овощами и фруктами. Также он советует есть хлеб, политый оливковым маслом первого отжима.

Необходимо включить в свой рацион рыбу и яйца. Рыбу следует употреблять три раза в неделю, яйца — три-четыре раза в неделю. Полезны также сухофрукты и орехи, особенно фундук и миндаль. Но не стоит есть их много, для здоровья рекомендуется три горсти в неделю.

Врач советует отказаться от фаст фуда, поскольку в нем много соли и некачественное масло. Напитки с большим содержанием сахара, десерты на основе молока, сосиски и гамбургеры, колбасные изделия, жареная картошка, печенье — все это также лучше исключить из рациона.

В условия, когда нужно как можно реже выходить из дома подойдут и замороженные продукты, но надо обращать внимание на содержание в них соли.

Когда человек сидит в четырех стенах, он чаще подходит к холодильнику, поэтому важно придерживаться режима питания.

Подумайте: «Меня действительно успокоит или избавит от скуки, если я сейчас что-то съем?» — говорит Мартинес-Гонсалес.

Если человек живет не один, то рекомендуется хотя бы раз в день устраивать общую трапезу — при этом не включать в это время телевизор и не пользоваться гаджетами.

Специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова дали рекомендации по питанию для зараженным COVID-19. Медики отмечают, что при заболевании коронавирусом важно назначать диету № 2, которая показана при болезнях желудка, в частности гастритах и колитах.

Такой режим питания предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острых блюд и пряностей. Также исключаются шоколад, копчености, консервы, соленая рыба, жирное мясо и мучные изделия. Пища должна подаваться в измельченном виде.